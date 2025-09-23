  • Спортс
  • 57-летний Гельфанд о продолжении карьеры: «Для меня важно чувствовать игру и не превращаться в дедушку, который рассказывает сказки о боевой молодости»
57-летний Гельфанд о продолжении карьеры: «Для меня важно чувствовать игру и не превращаться в дедушку, который рассказывает сказки о боевой молодости»

Борис Гельфанд объяснил, почему продолжает соревноваться в шахматах.

57-летний гроссмейстер Гельфанд представляет Израиль. В 2012-м он участвовал в матче за звание чемпиона мира, но уступил Вишванатану Ананду.

– Насколько шахматы изменились за последние годы? Вы можете сравнить, потому что играете уже далеко не одно десятилетие.

– Это очень правильный вопрос, потому что, конечно, очевидно, что шахматы очень сильно изменились. Выросло по-настоящему выдающееся поколение, которое играет по-другому, более интенсивно, в другом стиле. И турнир [«Большая швейцарка»] в Самарканде… Когда смотришь со стороны, это не так ощущается, но когда играешь сам, то видишь тот уровень концентрации, разнообразие идей и точности игры. Да, молодое поколение вывело игру на новый уровень.

– То есть вас не удивляет, что сейчас много молодых ребят, которым по 16-18 лет, и они прекрасно проявляют себя на мировом уровне?

– Нет, конечно. Я ведь многих из них знаю. Подавляющее число тех, кто сейчас наверху, в той или иной мере были на моих сборах. Я мог предполагать, что тот или иной молодой человек выйдет на самый высокий уровень еще через год или два, а он сделал это сейчас. Но сути дела это не меняет.

– Каково это – соревноваться с ребятами, которых вы, грубо говоря, сами учили и продолжаете учить, которые выросли на ваших книгах?

– Это очень интересно. Для меня вообще важно чувствовать атмосферу, чувствовать игру и не превращаться в старого дедушку, который рассказывает сказки о своей боевой молодости.

– Вы больше нервничаете, когда играете с молодыми ребятами?

– Нет, я со всеми одинаково нервничаю.

– Все еще?

– К сожалению, да. Или, может, это и хорошо даже, не знаю. С одной стороны, если бы мог не нервничать, то, наверное, мог бы лучше играть. С другой – если тебе становится безразлично, то зачем тогда вообще играть? – ответил Гельфанд.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
