  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «Решения Ковентри будет зависеть от так называемого теневого государства, которое присутствует в МОК в виде спонсоров»
2

Дмитрий Васильев: «Решения Ковентри будет зависеть от так называемого теневого государства, которое присутствует в МОК в виде спонсоров»

Дмитрий Васильев считает, что решения Ковентри будут зависеть от спонсоров МОК.

«Я по натуре оптимист и надеюсь, что с приходом Кирсти Ковнетри ситуация будет становиться лучше, тем более ее заявления дают основания так полагать.

Но в значительной степени принятие ею решений будет зависеть от так называемого deep state – теневого государства, которое присутствует в МОК в виде спонсоров, богатых доноров. Оно имеет свое мнение, и игнорировать его вряд ли удастся, вне зависимости от того, кто будет на посту – Ковентри или кто-то другой.

Но она может мягче вести политику, не как Томас Бах, который бульдозером прошелся по всем нормативам, правам спортсменов и человека. Надеюсь, что она такого не допустит. Но вместе с тем у нее будут трудности, с которыми придется столкнуться», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoДмитрий Васильев
logoТомас Бах
logoМОК
logoКирсти Ковентри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасова о допуске россиян: «У Ковентри много работы, и очень важно, чтобы она выполнила ее быстро, потому что этот вопрос неотлагательный»
20вчера, 13:59
Ирина Роднина: «Бах стал одним из главных разочарований в олимпийском движении»
6вчера, 13:52
Томас Бах награжден золотым Олимпийским орденом
9вчера, 12:16
Главные новости
Майгуров о российских биатлонистах: «Желания сменить гражданство ни у кого не было. Думаю, и предпосылок для этого нет»
7сегодня, 12:12
Цветков о завершении карьеры Бо: «У меня ребенок уже идет в школу, хочется больше времени проводить с семьей. С этой точки зрения я Йоханнеса прекрасно понимаю»
1сегодня, 08:04
Дмитрий Губерниев: «Ковентри не раз декларировала, что спорт вне политики и спортсмены должны выступать. По ее поступкам заметно, что она держит слово»
15вчера, 18:54
Тихонов о «скандинавском лобби»: «Безголовые, отмороженные профашистские страны. Во время Великой Отечественной войны все они шли против России»
4вчера, 14:57
Александр Тихонов: «Дай бог Ковентри твердости характера, чтобы она работала в интересах спорта высших достижений, а не в интересах политиков»
1вчера, 12:11
Умер самый известный биатлонный болельщик Норберт Штарке. Он появлялся на соревнованиях в шляпе со значками
28вчера, 08:29
План календаря российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартует в сентябре, Кубок России – в конце ноября
вчера, 07:08
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
13вчера, 06:14
Дмитрий Губерниев: «IBU и многие международные федерации ориентированы на политическую составляющую и договоренности совсем других людей»
422 июня, 14:22
Валерий Польховский: «Без России в лыжных гонках и биатлоне Кубок мира, ЧМ и Олимпийские игры получаются неполноценными»
422 июня, 14:12
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
910 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32