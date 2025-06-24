Дмитрий Васильев: «Решения Ковентри будет зависеть от так называемого теневого государства, которое присутствует в МОК в виде спонсоров»

Дмитрий Васильев считает, что решения Ковентри будут зависеть от спонсоров МОК.

«Я по натуре оптимист и надеюсь, что с приходом Кирсти Ковнетри ситуация будет становиться лучше, тем более ее заявления дают основания так полагать.

Но в значительной степени принятие ею решений будет зависеть от так называемого deep state – теневого государства, которое присутствует в МОК в виде спонсоров, богатых доноров. Оно имеет свое мнение, и игнорировать его вряд ли удастся, вне зависимости от того, кто будет на посту – Ковентри или кто-то другой.

Но она может мягче вести политику, не как Томас Бах, который бульдозером прошелся по всем нормативам, правам спортсменов и человека. Надеюсь, что она такого не допустит. Но вместе с тем у нее будут трудности, с которыми придется столкнуться», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.