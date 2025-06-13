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Непомнящий получил визу и сможет принять участие в командном чемпионате мира по блицу

Ян Непомнящий получил визу и сможет принять участие в командном ЧМ по блицу.

Об этом сообщает команда WR Chess на своей странице в соцсети X.

Командный чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Лондоне с 11 по 15 июня. Рапид-сегмент завершается 13 июня, 14-15 июня пройдет турнир по блицу.

«С радостью подтверждаем, что Ян Непомнящий, действующий чемпион мира по блицу, присоединится к команде WR Chess в Лондоне для участия в блиц-сегменте командного чемпионата мира. Ожидается, что он прибудет сегодня», – говорится в заявлении команды.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: WR Chess
командный чемпионат мира по рапиду и блицу
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