Непомнящий получил визу и сможет принять участие в командном чемпионате мира по блицу

Ян Непомнящий получил визу и сможет принять участие в командном ЧМ по блицу.

Об этом сообщает команда WR Chess на своей странице в соцсети X.

Командный чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Лондоне с 11 по 15 июня. Рапид-сегмент завершается 13 июня, 14-15 июня пройдет турнир по блицу.

«С радостью подтверждаем, что Ян Непомнящий, действующий чемпион мира по блицу, присоединится к команде WR Chess в Лондоне для участия в блиц-сегменте командного чемпионата мира. Ожидается, что он прибудет сегодня», – говорится в заявлении команды.