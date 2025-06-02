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Карякин о шахматах: «Сверхамбиций, какие были раньше, уже нет. Но в свое удовольствие хочу поиграть, у меня не так много турниров, чтобы ими разбрасываться»

Сергей Карякин заявил, что сейчас у него нет сверхамбиций в шахматах.

Карякину 35 лет, он является чемпионом мира по рапиду (2012) и блицу (2016), участником матча за шахматную корону (2016). В 2024 году стал сенатором РФ и вошел в Комитет Совета Федерации по социальной политике.

«Раньше я все свое время уделял шахматам – или, по крайней мере, значительную его часть. Сейчас совсем незначительную часть уделяю, скажу прямо. Тем не менее в турнирах продолжаю участвовать, пусть не так часто, как раньше.

В конце июня приму участие в «Шахматных звездах», в июле в большом фестивале Moscow Open. Все равно буду готовиться. Может, таких сверхамбиций, какие были раньше, уже нет, потому что я понимаю, что для амбиций нужно проводить серьезную работу и подготовку. Но в свое удовольствие хочу поиграть, у меня не так много турниров, чтобы ими разбрасываться.
 
Возвращение на международную арену? Надежда умирает последней, будем надеяться и верить. Но у каждого человека свой путь, и у меня он достаточно необычный и отличающийся от других – и, на мой взгляд, не менее интересный.

Я смотрю на своих некоторых коллег, которые всю жизнь занимаются шахматами и только ими, и понимаю, что, при всей моей любви к шахматам, не могу одним и тем же всю жизнь заниматься каждый день. Хочется заниматься и другой деятельностью – сейчас это политическая, социальная и так далее.

Я не исключаю своего возвращения в будущем, но сейчас фокус немного сместился. Разумеется, буду ждать возможности для возвращения с флагом и гимном, а сейчас мне есть чем заняться, пока не играю», – сказал Карякин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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