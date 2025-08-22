Шипов о победе России в юношеской Олимпиаде: «Если отправить такую команду на взрослую Олимпиаду, они могли бы побороться за высокие места»

Сергей Шипов отметил уровень команды России, победившей на юношеской Олимпиаде.

Сборная досрочно выиграла Всемирную шахматную олимпиаду среди юношей (U16).

«Я думаю, что для такого турнира у нас была самая сильная команда. Эти ребята – будущее наших шахмат, и для них сыграть в команде – очень хороший опыт.

Да и сейчас, если отправить такую команду на взрослую Олимпиаду, они не то, что там были бы не последние, а могли бы сыграть вполне успешно и побороться за высокие места», – сказал гроссмейстер.

