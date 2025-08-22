«Мы можем быть спокойны – у блестящих гроссмейстеров есть надежная смена». Песков поздравил шахматистов с победой в юношеской Олимпиаде
Дмитрий Песков поздравил российских шахматистов с победой в юношеской Олимпиаде.
Турнир проходит с 18 по 23 августа в колумбийской Барранкилье. Российская команда, за которую выступают Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман, победила досрочно, набрав 16 очков за тур до конца.
«Это очередная яркая победа наших молодых шахматистов. Мы можем быть спокойны – у блестящих гроссмейстеров есть надежная смена! Страна, как всегда, гордится нашей шахматной школой!
Поздравляем победителей, тренерский состав, а также Федерацию шахмат России в лице ее президента Андрея Филатова с достойным успехом!» – сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
