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14-летний шахматист Землянский: «Поставил перед собой цель стать чемпионом мира»

14-летний российский шахматист Землянский рассказал о цели стать чемпионом мира.

«Я довольно скучный человек, практически все время занимаюсь шахматами. Могу заниматься до 12 часов, когда не надо идти в школу и особо ничем не загружен.

Я играю профессионально, так что поставил перед собой цель стать чемпионом мира», – сказал самый молодой гроссмейстер в истории России Иван Землянский.

В мае шахматист выиграл взрослый чемпионат Азии по блицу.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Иван Землянский
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