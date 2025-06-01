14-летний шахматист Землянский: «Поставил перед собой цель стать чемпионом мира»

14-летний российский шахматист Землянский рассказал о цели стать чемпионом мира.

«Я довольно скучный человек, практически все время занимаюсь шахматами. Могу заниматься до 12 часов, когда не надо идти в школу и особо ничем не загружен.

Я играю профессионально, так что поставил перед собой цель стать чемпионом мира», – сказал самый молодой гроссмейстер в истории России Иван Землянский .

В мае шахматист выиграл взрослый чемпионат Азии по блицу.