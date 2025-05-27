Dubai Open. Сарин лидирует после первого тура, Гребнев идет 15-м
Российские шахматист Алексей Гребнев идет 15-м на турнире Dubai Open.
Соревнования в ОАЭ пройдут с 27 мая по 4 июня.
Dubai Open
Дубай, ОАЭ
Начало партий – 18:00 по московскому времени (27 мая)
Положение после 1-го тура
1. Нихал Сарин (Индия) – 1
2. Иниян Па (Индия) – 1
3. Ароньяк Гхош (Индия) – 1
4. Мутайя Аль (Индия) – 1
5. Сиддхартх Джагадиш (Сингапур) – 1
6. Харикришнан А. Ра (Индия) – 1
7. Лукас Дотцер (Австрия) 1
8. Нитиш Белуркар (Индия) – 1
9. Майянк Чакраборти (Индия) – 1
10. Ранинду Дильшан Лиянаге (Шри-Ланка) – 1
11. Магомед Мурадлы (Азербайджан) – 1
12. Эмре Джан (Турция) – 1...
15. Алексей Гребнев (Россия) – 1
Полные результаты – здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: будет сыграно 9 туров по швейцарской системе, контроль времени – 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход начиная с первого.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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