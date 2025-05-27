Dubai Open. Сарин лидирует после первого тура, Гребнев идет 15-м

Российские шахматист Алексей Гребнев идет 15-м на турнире Dubai Open.

Соревнования в ОАЭ пройдут с 27 мая по 4 июня.

Dubai Open

Дубай, ОАЭ

Начало партий – 18:00 по московскому времени (27 мая)

Положение после 1-го тура

1. Нихал Сарин (Индия) – 1

2. Иниян Па (Индия) – 1

3. Ароньяк Гхош (Индия) – 1

4. Мутайя Аль (Индия) – 1

5. Сиддхартх Джагадиш (Сингапур) – 1

6. Харикришнан А. Ра (Индия) – 1

7. Лукас Дотцер (Австрия) 1

8. Нитиш Белуркар (Индия) – 1

9. Майянк Чакраборти (Индия) – 1

10. Ранинду Дильшан Лиянаге (Шри-Ланка) – 1

11. Магомед Мурадлы (Азербайджан) – 1

12. Эмре Джан (Турция) – 1...

15. Алексей Гребнев (Россия) – 1

Полные результаты – здесь .

ПРИМЕЧАНИЕ: будет сыграно 9 туров по швейцарской системе, контроль времени – 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход начиная с первого.