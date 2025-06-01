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Norway Chess. 6-й тур. Гукеш обыграл Карлсена, Накамура уступил Каруане, Эригайси победил Вэя

1 июня прошли партии шестого тура шахматного турнира Norway Chess.

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

6-й тур

Арджун Эригайси (Индия) – Вэй И (Китай) – 1,5:1

Хикару Накамура (США) – Фабиано Каруана (США) – 1:1,5

Гукеш Доммараджу (Индия) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 3:0

Турнирное положение: Карлсен, Каруана – по 9,5 очков, Гукеш, Накамура, Эригайси – по 7,5, Вэй И – 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Будет сыграно 10 туров по круговой системе, контроль времени – 120 минут (с 10-секундным добавлением на каждый ход начиная с 41-го).

В случае ничьей играется партия в формате «армагеддон» – 10 минут у игрока с белыми, 7 минут у игрока с черными фигурами (черные побеждают в случае ничьей). За победу в классической игре начисляется 3 очка; за победу в «армагеддоне» – 1,5; а при поражении в «армагеддоне» – 1.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Norway Chess
Хикару Накамура
logoФабиано Каруана
Гукеш Доммараджу
logoМагнус Карлсен
Вэй И
Арджун Эригайси
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