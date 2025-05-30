0

Norway Chess. 4-й тур. Карлсен обыграл Эригайси, Гукеш одолел Каруану, Накамура уступил Вэю И

Карлсен обыграл Эригайси в четвертом туре Norway Chess.

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

4-й тур

Начало партий – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале Norway Chess.

Магнус Карлсен (Норвегия) – Арджун Эригайси (Индия) – 3:0

Гукеш Доммараджу (Индия) – Фабиано Каруана (США) – 1,5:1

Хикару Накамура (США) – Вэй И (Китай) – 1:1,5

Турнирное положение: Карлсен – 8, Каруана – 7, Накамура – 5,5, Гукеш, Эригайси – по 4,5, Вэй И – 4. 

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Будет сыграно 10 туров по круговой системе, контроль времени – 120 минут (с 10-секундным добавлением на каждый ход начиная с 41-го).

В случае ничьей играется партия в формате «армагеддон» – 10 минут у игрока с белыми, 7 минут у игрока с черными фигурами (черные побеждают в случае ничьей). За победу в классической игре начисляется 3 очка; за победу в «армагеддоне» – 1,5; а при поражении в «армагеддоне» – 1.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Гукеш Доммараджу
Арджун Эригайси
logoФабиано Каруана
Вэй И
результаты
Norway Chess
Хикару Накамура
logoМагнус Карлсен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Dubai Open. Сарин лидирует после четвертого тура, Гребнев идет 5-м, Землянский – 7-м
сегодня, 06:11
Norway Chess. 5-й тур. Каруана сыграет с Карлсеном, Вэй И встретится с Гукешем, Эригайси против Накамуры
сегодня, 06:11
Вопрос возвращения сборных России на турниры ФИДЕ могут рассмотреть до конца года
1вчера, 14:20
Дворкович о диалоге с Карлсеном: «По Freestyle Chess Tour у нас есть разногласия, но это нормально»
вчера, 12:22
Сергей Карякин: «Не оставляю надежду на выступления на международном уровне. Посмотрим, времена меняются»
129 мая, 10:27
Сергей Карякин: «Хочется верить, что у Шогджиева получится стать самым юным гроссмейстером. Я ему пожелаю удачи»
29 мая, 09:44
Norway Chess. 3-й тур. Карлсен уступил Вэю, Каруана обыграл Эригайси, Гукеш одолел Накамуру
28 мая, 20:08
Даниил Дубов проиграл Хансу Ниманну в матче-реванше
428 мая, 17:58
Norway Chess. 2-й тур. Накамура обыграл Карлсена, Эригайси победил Гукеша, Вэй И уступил Каруане
27 мая, 20:30
Дубов ведет после первого дня матча-реванша против Ниманна
227 мая, 17:35
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Тань Чжунъи сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Вайшали и другие результаты
10 мая, 19:55
В средневековой башне в Ингушетии провели шахматный турнир. Его планируют сделать ежегодным
20 апреля, 19:10
Гран-при ФИДЕ (жен). 5-й этап. Шувалова обыграла Кашлинскую, Чжу Цзиньэр победила Дронавалли, другие результаты
15 апреля, 08:23