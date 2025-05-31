Norway Chess. 5-й тур. Каруана сыграет с Карлсеном, Вэй И встретится с Гукешем, Эригайси против Накамуры

31 мая пройдут партии пятого тура шахматного турнира Norway Chess.

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

5-й тур

Начало партий – 18:00 по московскому времени (31 мая), прямая трансляция – на ютуб-канале Norway Chess.

Арджун Эригайси (Индия) – Хикару Накамура (США)

Вэй И (Китай) – Гукеш Доммараджу (Индия)

Фабиано Каруана (США) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Турнирное положение: Карлсен – 8, Каруана – 7, Накамура – 5,5, Гукеш, Эригайси – по 4,5, Вэй И – 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Будет сыграно 10 туров по круговой системе, контроль времени – 120 минут (с 10-секундным добавлением на каждый ход начиная с 41-го).

В случае ничьей играется партия в формате «армагеддон» – 10 минут у игрока с белыми, 7 минут у игрока с черными фигурами (черные побеждают в случае ничьей). За победу в классической игре начисляется 3 очка; за победу в «армагеддоне» – 1,5; а при поражении в «армагеддоне» – 1.