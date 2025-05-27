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Дубов ведет после первого дня матча-реванша против Ниманна

Даниил Дубов ведет после первого дня матча-реванша против Ханса Ниманна.

Матч из 18 партий в формате блица проходит в Москве 27-28 мая. Дубов ведет со счетом 5:4 после первого дня.

В марте американский шахматист провел блиц-матч с Дубовым, где уступил россиянину с общим счетом 8,5:9,5. Согласно условию, проигравший должен был ответить на один вопрос победителя на полиграфе.

Позже Ниманн выполнил это условие. По словам Ханса, проверка показала, что он говорит правду о том, что никогда не жульничал за шахматной доской.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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Даниил Дубов
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