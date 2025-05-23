Ян Непомнящий победил на «Кубке Карпова», Ханс Ниманн – 9-й
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу на «Кубке Карпова» в Москве.
«Кубок Карпова – 50 лет спустя»
Москва, Россия
Итоговое положение (после 9 туров из 9)
1. Ян Непомнящий – 6
2-3. Александр Грищук – 5,5*
2-3. Владислав Артемьев – 5,5*
4. Максим Матлаков – 5
5. Даниил Дубов – 5
6. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 4,5
7. Владимир Малахов – 4
8. Евгений Томашевский – 3,5
9. Ханс Ниманн (США) – 3,5
10. Петр Свидлер – 2,5
* У Грищука и Артемьева равенство также по дополнительным показателям.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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