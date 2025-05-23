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Ян Непомнящий победил на «Кубке Карпова», Ханс Ниманн – 9-й

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу на «Кубке Карпова» в Москве.

«Кубок Карпова – 50 лет спустя»

Москва, Россия

Итоговое положение (после 9 туров из 9)

1. Ян Непомнящий – 6

2-3. Александр Грищук – 5,5*

2-3. Владислав Артемьев – 5,5*

4. Максим Матлаков – 5

5. Даниил Дубов – 5

6. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 4,5

7. Владимир Малахов – 4

8. Евгений Томашевский – 3,5

9. Ханс Ниманн (США) – 3,5

10. Петр Свидлер – 2,5

* У Грищука и Артемьева равенство также по дополнительным показателям.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoЯн Непомнящий
Кубок Карпова
logoХанс Ниманн
Евгений Томашевский
logoТеймур Раджабов
logoАлександр Грищук
logoПетр Свидлер
Максим Матлаков
результаты
Владислав Артемьев
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