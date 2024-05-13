Матч-реванш Дубова и Ниманна состоится 27-28 мая в Москве
В Москве 27-28 мая пройдет матч-реванш Даниила Дубова и Ханса Ниманна.
В марте американский шахматист провел блиц-матч с Дубовым, где уступил россиянину с общим счетом 8,5:9,5. Согласно условию, проигравший должен ответить на один вопрос победителя на полиграфе.
Позже Ниманн выполнил это условие. По словам Ханса, проверка показала, что он говорит правду о том, что никогда не жульничал за шахматной доской.
«Думаю, пришло время для реванша с Дубовым. Буду снова в Москве через две недели», – написал тогда шахматист.
Сейчас Ниманн уже находится в России и принимает участие в Кубке Карпова.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
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