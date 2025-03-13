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17-й чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь выступит на интеллектуальных сессиях Т-Банка в Москве

Дин Лижэнь станет приглашенным гостем серии интеллектуальных сессий в Москве.

17-й чемпион мира по шахматам примет участие в сессиях «На ход впереди» от сервиса Private в Т-Банке.

«Темами выступлений Дин Лижэня 17, 19 и 20 марта станут лидерство и визионерство. Гроссмейстер расскажет о корреляции шахматного опыта и современного бизнеса, принятии эффективных стратегических решений, а также о развитии системного мышления бизнесменов и топ-менеджеров на примере культурного кода Китая», – сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия. 

Модератором сессий станет российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев, который расскажет об интеллектуальной выносливости и концентрации. После выступлений Дин Лижэнь и Инаркиев пообщаются с гостями в неформальной обстановке и ответят на вопросы.

На каждой из трех сессий Дин Лижэнь будет проводить сеансы одновременной игры с 20 желающими гостями. Мероприятия будут проводиться для клиентов сервиса Private в Т-Банке. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Эрнесто Инаркиев
logoДин Лижэнь
ТАСС
Тинькофф Банк
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