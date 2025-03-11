Дин Лижэнь посетит Москву, где примет участие в закрытом мероприятии (Sport24)
17-й чемпион мира по шахматам, китайский гроссмейстер Дин Лижэнь посетит Москву в качестве приглашенного гостя.
По информации Sport24, Дин приезжает к друзьям, чтобы отдохнуть и посмотреть город. 17 марта он примет участие в закрытом мероприятии.
Китайцу 32 года, сейчас он занимает 20-е место в рейтинге ФИДЕ. Он завоевал звание чемпиона мира в 2023-м в матче с россиянином Яном Непомнящим, а в 2024-м уступил титул индийцу Гукешу Доммараджу.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости