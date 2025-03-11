Дин Лижэнь посетит Москву, где примет участие в закрытом мероприятии (Sport24)

17-й чемпион мира по шахматам, китайский гроссмейстер Дин Лижэнь посетит Москву в качестве приглашенного гостя.

По информации Sport24, Дин приезжает к друзьям, чтобы отдохнуть и посмотреть город. 17 марта он примет участие в закрытом мероприятии.

Китайцу 32 года, сейчас он занимает 20-е место в рейтинге ФИДЕ. Он завоевал звание чемпиона мира в 2023-м в матче с россиянином Яном Непомнящим, а в 2024-м уступил титул индийцу Гукешу Доммараджу.