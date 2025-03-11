Иранский шахматист Табатабаи: «Для меня просто безумие, что некоторые люди все еще считают Ниманна жуликом»

Иранский шахматист Амин Табатабаи заступился за Ханса Ниманна.

В марте Табатабаи и американец Ниманн участвовали в турнире «Аэрофлот Опен» в Москве, заняв шестое и восьмое места соответственно.

– Многие в шахматном сообществе обвиняют Ниманна в жульничестве и не хотят с ним играть. Что вы думаете об этих обвинениях?

– Это абсолютное безумие. Ханс – просто зверь. Я много с ним работал, много раз играл против него. Он чрезвычайно талантлив. Он снова и снова доказывает, что является настоящим гроссмейстером.

У людей есть тенденция говорить, что если ты хороший шахматист, то можешь показать это в блице. Но даже в блице он занял восьмое место (Ниманн дошел до 1/4 финала на чемпионате мира в Нью-Йорке – Спортс’’). Он был на грани того, чтобы победить Карлсена.

Он много раз доказывал свою состоятельность. И для меня просто безумие, что некоторые люди все еще считают, что он жулик. Но большинство все же думает, что он не обманывает. Он столько раз доказывал свою правоту. И пока что у него все отлично. Я очень рад за него, – сказал Табатабаи.

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