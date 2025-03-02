Непомнящий об участии в «Аэрофлот Опене»: «Главное, чтобы у дресс-кода не было вопросов ко мне»
Российский гроссмейстер набрал 3 очка по итогам трех туров и сейчас занимает первое место. Соревнования проходят в Москве.
«Я все три партии на старте турнира выиграл. Первые две по качеству были неплохие, а третья – очень сложная. Наверное, впереди будут партии с прямыми конкурентами, тогда и можно будет делать какие-то выводы. Моя задача – просто хорошо играть здесь. Я очень давно не выступал на турнирах, не играл опены, так что это хорошо забытое старое», – сказал Непомнящий.
Также шахматист ответил, нет ли у него вопросов к требованиям дресс-кода турнира.
«Главное, чтобы у дресс-кода не было вопросов ко мне», – отметил он.
В декабре Непомнящего оштрафовали на 200 долларов за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по быстрым шахматам в Нью-Йорке.
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