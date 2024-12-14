Тренер Рязанцев о матче на первенство мира: «Странное впечатление. Дин Лижэнь сделал элементарный просчет, который не допускают даже шахматисты-разрядники»

Тренер российских шахматистов назвал невысоким уровень матча на первенство мира.

В Сингапуре 12 декабря завершился матч за шахматную корону. 18-летний индиец Гукеш Доммараджу обыграл действующего обладателя титула китайца Дин Лижэня (7,5:6,5).

«Матч оставил странное впечатление, особенно, концовка. Китайский шахматист допустил элементарный просчет, который не допускают даже шахматисты-разрядники, и эта грубейшая ошибка лишила его звания чемпиона мира.

Если шахматисты получали какие-то проблемы по выходу из дебюта, то потом они зачастую не справлялись с ними и проигрывали партии. Дин Лижэнь странно проиграл свою первую партию, хотя получил очень перспективную позицию по дебюту, при этом ему удалось выиграть пару хороших партий.

Также невысоким был уровень игры Гукеша. На турнире претендентов и Всемирной шахматной олимпиаде он показывал фантастический уровень, но в матче игра не произвела такого впечатления.

Те партии, которые он проигрывал, оставляли двойственное впечатление. Но спорт есть спорт, и Гукеш теперь 18-й чемпион мира», – сказал международный гроссмейстер, тренер сборной России Александр Рязанцев.

Крамник о матче Гукеш – Дин Лижэнь: «Конец шахмат, какими мы их знаем. Еще никогда титул чемпиона мира не был обусловлен детским зевком в один ход»