Карякин о Гукеше: «18-летнему вундеркинду еще есть куда расти, так что победу в матче на первенство мира можно расценить как своеобразный аванс»

Сергей Карякин назвал победу Гукеша в матче за шахматную корону авансом.

В Сингапуре завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам. 18-летний индиец Гукеш Доммараджу обыграв действующего обладателя титула китайца Дин Лижэня (7,5:6,5).

В заключительной партии Дин в равном эндшпиле допустил грубую ошибку на 55-м ходу, в результате чего Гукеш получил большое преимущество и победил.

«Что касается Дин Лижэня, то, несмотря на это досадное поражение, одаренного китайца рано списывать со счетов, в отдельных партиях он демонстрировал высочайший уровень, но, судя по результату, так и не смог преодолеть свои психологические проблемы, которые были заметны еще в ходе прошлого титульного поединка с нашим Яном Непомнящим.

Так или иначе, будущее экс-чемпиона мира в его же собственных руках. И если главной шахматной звезде Поднебесной удастся совладать со своими нервами, ему по-прежнему будут по плечу любые вершины.

Возвращаясь к новоиспеченному шахматному королю, хочу еще добавить, что, несмотря на все восторги и, в общем, заслуженные похвалы, 18-летнему вундеркинду еще есть куда расти, так что эту победу можно расценить как своеобразный аванс.

Окажись на месте китайца, скажем, Каруана или тем более Карлсон, они бы, в отличие от Дина, вряд ли простили бы претенденту те ошибки, которые индиец то и дело допускал в Сингапуре. Надеюсь, что Гукеш не будет почивать на лаврах, а в дальнейшем продолжит усиленно работать и прогрессировать как шахматист», – сказал гроссмейстер.

В шахматах «случайный» чемпион? Дин зевнул – и корону забрал 18-летний Гукеш