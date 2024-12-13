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  • «Дин Лижэнь просто отбывал номер, а Гукеш всегда искал драки, за что в итоге и был вознагражден». Карякин о матче за шахматную корону
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«Дин Лижэнь просто отбывал номер, а Гукеш всегда искал драки, за что в итоге и был вознагражден». Карякин о матче за шахматную корону

Сергей Карякин назвал нелепой развязку матча Дин Лижэнь – Гукеш.

Накануне в Сингапуре завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам. 18-летний индиец Гукеш Доммараджу обыграв действующего обладателя титула китайца Дин Лижэня (7,5:6,5).

В заключительной партии Дин в равном эндшпиле допустил грубую ошибку на 55-м ходу, в результате чего Гукеш получил большое преимущество и победил.

«Жаль, что матч закончился подобным образом. Помимо того что я лично болел за Дина, так и желал увидеть красивые шахматы. Матч складывался таким образом, что соперники, по идее, должны были уйти на тай-брейк, я уже буквально предвкушал возможность насладиться таким зрелищем, как шахматные пенальти... И тут – очень меня расстроившая такая нелепая развязка. Видимо, молодой индиец просто больше жаждал победы.

Сам поединок за корону был далек от идеального, лихорадило обоих гроссмейстеров. Но если действующий чемпион, как мне показалось, просто отбывал номер, при первой же возможности, независимо от цвета фигур, увиливая от борьбы в пользу ничьей, то Гукеш, наоборот, образно говоря, всегда искал драки, за что в итоге и был вознагражден.

Так или иначе, будем считать, что, как говорится, победил сильнейший. Мне жаль, конечно, уже нового экс-чемпиона, но если взглянуть глобально, то для шахмат это пойдет на пользу. То, что новым королем стал 18-летний парень, безусловно, прибавит популярности нашей древней игре. Индия и так переживала шахматный бум, а теперь, с восхождением Гукеша Доммараджу на трон, эту миллиардную страну ожидает настоящая лихорадка», – сказал гроссмейстер.

В шахматах «случайный» чемпион? Дин зевнул – и корону забрал 18-летний Гукеш

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСергей Карякин
logoСпорт-Экспресс
Гукеш Доммараджу
logoДин Лижэнь
logoматч на первенство мира
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