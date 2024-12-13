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  • Поткин о матче на первенство мира: «Развязка нелогична, все ждали тай-брейка. Эмоциональный срыв Дин Лижэня привел к победе Гукеша»
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Поткин о матче на первенство мира: «Развязка нелогична, все ждали тай-брейка. Эмоциональный срыв Дин Лижэня привел к победе Гукеша»

Тренер Владимир Поткин назвал нелогичной развязку матча на первенство мира.

В Сингапуре завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам. 18-летний индиец Гукеш Доммараджу обыграв действующего обладателя титула китайца Дин Лижэня (7,5:6,5).

В заключительной партии Дин в равном эндшпиле допустил грубую ошибку на 55-м ходу, в результате чего Гукеш получил большое преимущество и победил.

«Дин Лижэнь по ходу матча допустил три грубые ошибки: в третьей партии, 11-й и сейчас. Дин Лижэнь ошибкой в этой партии, конечно, нарушил логику борьбы. Но похожий эндшпиль он проиграл на олимпиаде – тогда он ошибочно разменял слонов, теперь – ладей.

Даже жаль его, развязка нелогична, и все ждали тай-брейка, но эмоциональный срыв Дин Лижэня привел к такому результату: Гукеш – новый чемпион мира, самый молодой в истории.

Напряжение в матче за корону огромное, видимо, состояние Дин Лижэня сказалось. Видно, что у него проблемы, не связанные с шахматами, – когда такие ошибки вмешиваются, становится очевидным, что есть какие-то факторы вне шахмат», – сказал Поткин.

В шахматах «случайный» чемпион? Дин зевнул – и корону забрал 18-летний Гукеш

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Владимир Поткин
logoматч на первенство мира
logoДин Лижэнь
Гукеш Доммараджу
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