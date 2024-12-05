Карякин об игре Дин Лижэня и Гукеша: «Уровень гораздо ниже, чем нам демонстрировали последние матчи за мировую корону»

Сергей Карякин заявил о снижении уровня игры в матче за шахматную корону.

Сегодня в Сингапуре пройдет 9-я партия матча за звание чемпиона мира между китайцем Дин Лижэнем и индийцем Гукешем Доммараджу. Общий счет равный – 4:4.

«Поединок производит странное впечатление. Причем такое мнение я слышу от всех шахматистов, с которыми общаюсь и за чьими высказываниями слежу в интернете.

Уровень игры гораздо ниже, чем нам демонстрировали последние матчи за мировую корону. Сказывается огромное нервное напряжение. И прежде всего это касается претендента. Гукеш немного скован, все-таки 18-летнему юноше тяжело справиться с популярностью, которая на него обрушилась, и не только в Индии.

Доммараджу общается с первыми лицами государства, у него мощные спонсоры и огромный штаб секундантов. С одной стороны, это все прекрасно, с другой – неимоверно отвлекает от главного. А свое превосходство нужно доказывать за доской и непосредственно сопернику.

Если изначально индиец был явным фаворитом, то сейчас ситуация выровнялась. Матч проходит чрезвычайно нервно, оба гроссмейстера играют под невероятным давлением», – отметил участник матча за звание чемпиона мира 2016 года россиянин Карякин .