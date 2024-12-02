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  • Шипов о матче Гукеш – Дин Лижэнь: «Качество игры хромает у обоих. Не зря многие великие шахматисты критикуют прошедшие партии»
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Шипов о матче Гукеш – Дин Лижэнь: «Качество игры хромает у обоих. Не зря многие великие шахматисты критикуют прошедшие партии»

Сергей Шипов считает, что Дин Лижэнь и Гукеш не показывают качественную игру.

По итогам первых шести партий счет в матче на первенство мира равный – 3:3.

«Сейчас идет вязкая стадия матча, у обоих игроков наблюдается дефицит решимости. Дин Лижэнь осторожничает, вроде и получает позиции интереснее, но никак их не развивает. Они сражаются технично, но пока не наносят решающего удара.

Видно, что Гукеш очень волнуется, если бы он сбросил волнение и просто бы играл в шахматы, скорее всего, он бы вел в счете. Но сейчас 18-летний парень попал в непростую ситуацию, когда все от него ждут победы, когда цена ошибки велика, и это не может не давить на него.

При этом качество игры у обоих хромает, и многие великие шахматисты не зря критикуют прошедшие партии», – сказал гроссмейстер.

Суета чемпиона в матче за шахматную корону: просрочил время, не успел нажать на часы, сбил фигуру

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoСергей Шипов
ТАСС
logoматч на первенство мира
logoДин Лижэнь
Гукеш Доммараджу
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