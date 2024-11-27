Суета чемпиона в матче за шахматную корону: просрочил время, не успел нажать на часы, сбил фигуру
Третья партия за шахматную корону между Дином Лижэнем и Гукешем Доммараджу закончилась необычно: китаец проиграл, потому что просрочил время и… не успел нажать на часы.
Для Лижэня матч на первенство мира стартовал очень удачно – он взял первую же партию и сыграл вничью во второй.
Но в третьей что-то пошло не так. Он явно уступал Гукешу и загнал себя в цейтнот – ситуацию, когда у шахматиста не остается времени на раздумья. В таких серьезных матчах подобное встречается довольно редко, но китаец выделился и тут.
Он попытался сделать ход, когда у него буквально оставалась одна секунда. Торопился, но не успел – сбил фигуру на доске и поздно нажал на часы.
И проиграл.
Вот момент с другого ракурса:
После партии Дин явно расстроился.
Хотя этот неловкий момент на самом деле ничего не решил – даже если бы Лижэнь успел нажать на часы, то у него все равно не осталось бы времени сделать следующий ход.
Почему? Инцидент случился на 37-м ходу, а дополнительное время шахматистам прибавляют только после 40-го. Так что одной секунды на три хода китайцу явно бы не хватило.
Поражение полностью закономерное и на совести Дина – он сам затолкал себя в такую пропасть, а забавный промах просто хорошая иллюстрация нервного момента.
А в матче все опять все с начала – счет равный.
Матч за шахматную корону: Дин Лижэнь после депрессии против 18-летнего Гукеша. Что нужно знать?
До начала матча: Гукеш сделает его как ребёнка.
После первой партии: Лижэнь-то огого! Притворялся! А сам тем временем!
После второй партии: Ну так-то хз вообще, как-то всё я не знаю.
После третьей партии (прогноз): Разве кто-то всерьёз ожидал от китайца хорошей игры?
Далее - ???
Дин попал на дебютную подготовку соперника, поначалу находил лучшие ходы, но потратил на это все время и ошибся в осложнениях.
Просрочив время Дин просто не успел сдаться - позиция после Лh5, С:f5 безнадежная.