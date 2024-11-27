Суета чемпиона в матче за шахматную корону: просрочил время, не успел нажать на часы, сбил фигуру

Третья партия за шахматную корону между Дином Лижэнем и Гукешем Доммараджу закончилась необычно: китаец проиграл, потому что просрочил время и… не успел нажать на часы.

Для Лижэня матч на первенство мира стартовал очень удачно – он взял первую же партию и сыграл вничью во второй.

Но в третьей что-то пошло не так. Он явно уступал Гукешу и загнал себя в цейтнот – ситуацию, когда у шахматиста не остается времени на раздумья. В таких серьезных матчах подобное встречается довольно редко, но китаец выделился и тут.

Он попытался сделать ход, когда у него буквально оставалась одна секунда. Торопился, но не успел – сбил фигуру на доске и поздно нажал на часы.

И проиграл.

Вот момент с другого ракурса:

После партии Дин явно расстроился.

Хотя этот неловкий момент на самом деле ничего не решил – даже если бы Лижэнь успел нажать на часы, то у него все равно не осталось бы времени сделать следующий ход.

Почему? Инцидент случился на 37-м ходу, а дополнительное время шахматистам прибавляют только после 40-го. Так что одной секунды на три хода китайцу явно бы не хватило.

Поражение полностью закономерное и на совести Дина – он сам затолкал себя в такую пропасть, а забавный промах просто хорошая иллюстрация нервного момента.

А в матче все опять все с начала – счет равный.

Матч за шахматную корону: Дин Лижэнь после депрессии против 18-летнего Гукеша. Что нужно знать?