Карлсен о 3-летнем шахматисте Саркаре: «Не могу представить, чтобы мой племянник в ближайшем будущем набрал рейтинг 1500»

Магнус Карлсен высказался о встрече с 3-летним шахматистом из Индии.

В ноябре индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в базе Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Мальчик родился 26 января 2021 года, сейчас у него 1555 пунктов рейтинга в классическом контроле.

33-летний Карлсен - шестнадцатый чемпион мира и действующий лидер рейтинга ФИДЕ. Он встретился с Саркаром две недели назад в Калькутте, где проходил турнир Tata Steel Chess.

«У меня есть племянник, ему через несколько дней исполнится 4 года. Он умный ребенок, но не могу представить, чтобы в ближайшем будущем он набрал рейтинг 1500», – отметил Карлсен.

Самый молодой шахматист в истории ФИДЕ: ему всего 3 года, даже не дотягивается до доски