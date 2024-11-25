Дин Лижэнь о победе над Гукешем: «Партия была очень удачной для меня. Я упустил два тактических варианта»
Дин Лижэнь заявил, что ему повезло в первой партии матча за шахматную корону.
Китайский гроссмейстер черными обыграл индийца Гукеша Доммараджу.
«Чувствую себя очень хорошо. Я давно не выигрывал в классические шахматы, и сегодня мне это удалось. Но эта партия, если честно, была очень удачной для меня, потому что я упустил два тактических варианта», – приводит слова Дина пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Матч за шахматную корону: Дин Лижэнь после депрессии против 18-летнего Гукеша. Что нужно знать?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница ФИДЕ в соцсети X
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