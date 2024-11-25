Дин Лижэнь о победе над Гукешем: «Партия была очень удачной для меня. Я упустил два тактических варианта»

Дин Лижэнь заявил, что ему повезло в первой партии матча за шахматную корону.

Китайский гроссмейстер черными обыграл индийца Гукеша Доммараджу.

«Чувствую себя очень хорошо. Я давно не выигрывал в классические шахматы, и сегодня мне это удалось. Но эта партия, если честно, была очень удачной для меня, потому что я упустил два тактических варианта», – приводит слова Дина пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Матч за шахматную корону: Дин Лижэнь после депрессии против 18-летнего Гукеша. Что нужно знать?