Дин Лижэнь сенсационно обыграл Гукеша черными фигурами в матче за шахматную корону. На его победу давали кэф 5.00
Дин Лижэнь победил Гукеша Доммараджу в первой партии в матче на первенство мира по шахматам.
Китайский гроссмейстер играл черными фигурами и котировался явным андердогом у букмекеров за 5.00. На победу 18-летнего Гукеша давали коэффициент 1.42.
Напомним, Дин Лижэнь является действующим чемпионом мира по шахматам.
Вторая партия состоится 26 ноября, начало – в 12:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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