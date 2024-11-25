Дин Лижэнь сенсационно обыграл Гукеша черными фигурами в матче за шахматную корону. На его победу давали кэф 5.00

Дин Лижэнь победил Гукеша Доммараджу в первой партии в матче на первенство мира по шахматам.

Китайский гроссмейстер играл черными фигурами и котировался явным андердогом у букмекеров за 5.00. На победу 18-летнего Гукеша давали коэффициент 1.42.

Напомним, Дин Лижэнь является действующим чемпионом мира по шахматам.

Вторая партия состоится 26 ноября, начало – в 12:00 по московскому времени.

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