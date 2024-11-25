Дин Лижэнь стал фаворитом матча с Гукешем. До победы в первой игре букмекеры в него не верили
Букмекеры считают, что Дин Лижэнь выиграет матч на первенство мира по шахматам.
После победы над Гукешем Доммараджу черными фигурами в первой игре китайский гроссмейстер стал котироваться фаворитом матча за 1.80. На итоговую победу 18-летнего индийца можно поставить за 1.90.
Примечательно, что до старта турнира букмекеры были уверены, что чемпионом мира станет Гукеш (1.30). В успех Дин Лижэня почти не верили (3.55).
Вторая партия состоится 26 ноября и начнется в 12:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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