Гай Ричи и бои: проводил на матах больше времени, чем в постели с Мадонной, положил драки в основу трех хитов

Хотел снять Конора в «Мече короля Артура».

В выходные режиссер Гай Ричи пришел на боксерский поединок Джошуа – Дюбуа, к которому снял проморолик. Шоу на почти 100-тысячном переполненном «Уэмбли» впечатлило – снова напомнив, как тесно переплетены Великобритания и бокс.

Фильмы Гая Ричи – энциклопедия британский контркультуры: криминальный Лондон, наркоторговцы и очень много драк. А еще – большая любовь к боям.

«Я видел, как людям ломали ребра». Ричи с семи лет занимался карате, а в джиу-джитсу получил черный пояс – от легендарного клана UFC

Ленни Коул в фильме «Рок-н-рольщик» сказал: «Нет школы лучше старой. И я в ней, ##### [блин], директор». Эта фраза идеально описывает философию Гая Ричи.

Он вырос в благополучной среде (жил в поместье отчима-аристократа), но страдал от дислексии и в 15 лет бросил школу. По его словам, из-за наркотиков – но версия отца более подробная: «Он прогуливал уроки и развлекал девушку у себя в комнате». Говорили, что Ричи вообще отчислили, поймав в общежитии с двумя проститутками.

C семи лет он занимался карате, получив черный пояс. Это закалило характер: «В карате все были чертовски злыми. Никакой жалости, если ты падал и катался по полу. Когда ты хоть чуть-чуть показывал, что тебе больно, с тобой не разговаривали. В карате ты узнаешь, что такое настоящая боль. Я видел, как людям ломали ребра, они не могли вздохнуть, но сразу вставали. И делали так по 10 раз. Я понял: наш болевой порог не такой, как казалось».

Ричи занимался карате 15 лет, но не хотел быть спортсменом – мечтал о кино. Вылетев из школы, устроился курьером в киностудию, дальше – снимал рекламу и клипы. В одном из них Ричи показал уличную драку (в стиле кунг-фу!) и сыграл эпизодическую роль:

В клипе сразу прослеживается авторский стиль Ричи: уличные парни, драки и рок-н-ролл. Однажды его спросили: «Почему в ваших фильмах так много драк?» Ответил честно: «Мне просто нравится смотреть, как люди дерутся».

Маленьких детей Ричи отдал на карате (даже дочь), смотрел с ними UFC и посещал турниры. В 2017-м пытался снять Конора в «Мече короля Артура» (не удалось, зато согласился Дэвид Бекхэм). Но страстью Ричи стали не ММА, а джиу-джитсу:

«Сначала я был одержим карате шотокан и достиг второго дана. А потом перенес две операции на правой ноге. Помню, как смотрел фильм, где старик занимался на матах в 84 года. И подумал, что тоже не становлюсь моложе. Если заниматься единоборствами дальше, то чем-то вроде джиу-джитсу. В карате я не дотяну до 84».

Ричи занимается джиу-джитсу уже больше 20 лет: начал в 2000-е в Лондоне – у известного тренера Маурисио Гомеса и его сына Роджера Грейси. Напарником по тренировкам стала звезда его ранних фильмов Джейсон Стетхем. «Мы занялись джиу-джитсу много лет назад – в гараже. А потом перебрались в зал. Он усердно тренировался, хороший боец», – рассказывал Стетхем в 2013-м.

Когда Ричи перебрался ко второй жене Мадонне в Нью-Йорк, то тренировался в зале еще одного Грейси – Ренцо. В США получил пояса: восемь лет носил коричневый, а в 2015-м заслужил черный. Все это время усердно тренировался – оборудовал для борьбы целый этаж дома, где тренировался с Грейси.

В 2009-м журналист Esquire попал в дом Ричи и увидел его тренировку. Во время разминки режиссер 40 раз отжался на кончиках пальцев, 20 раз подтянулся и 40 раз отжался на кулаках. Мадонна жаловалась, что он больше времени проводил на матах, чем с ней в постели. Ричи ездил по миру, боролся в разных залах и получил прозвище «Голливуд».

В «Карты, деньги, два ствола» сыграл легендарный кулачный боец. Фильм сняли в старейшем боксерском зале Англии – потом там делали «Джентльменов»

Ричи предлагали в «Карты, деньги, два ствола» известных актеров, но он умышленно выбрал непрофессионалов: Винни Джонс, до этого игравший в низших футбольных лигах; Джейсон Стетхем, бывший прыгун в воду, учившийся на каскадера; вышибала и уголовник Ленни Маклин. Реальные герои создали в фильме уникальную атмосферу. Ричи подключил даже маму – вырезав матерные диалоги, которые ее расстроили.

Ричи любит бокс и кулачные бои – как часть британской культуры, которую воспевает в фильмах. Уже став известным, Ричи ходил в простые пабы, общался с вышибалами, гонял по улицам на красный, дрался и заслужил среди киношников репутацию хулигана. Познакомившись с Мадонной, водил ее по лондонским пабам, где считался своим.

Позже сокрушался , что мир изменился: в пабе шумели туристы, а их с Мадонной снимали на видео. Раньше никто не обращал внимания, что рядом с простыми рабочими отдыхали известный режиссер и поп-звезда:

«Когда Мадонна сюда пришла, это был Лондон старой школы. Ее никто не беспокоил: «Привет, дорогая. Как ты? Что мы можем вам предложить?» Это не в духе старой школы. Не имело значения, кем она была. Она была моей женой».

Старая Англия сохранилась в ранних фильмах Ричи. Сцены в дебютных «Карты, деньги, два ствола» снимали в старейшем боксерском клубе Британии «Рептон». Его основали еще в 1884 году – в бывшей викторианской бане в лондонском Ист-Энде.

В «Рептоне» тренировались близнецы Крэй – известные лондонские гангстеры 60-х (про них сняли «Легенду» с Томом Харди). Там же занимался экс-футболист Винни Джонс – режиссерское открытие Гая Ричи. В «Рептоне» в 1992-м снимали клип группы Take That, где пел молодой Робби Уильямс. А в 1998-м – сцену «Карты, деньги, два ствола», где бандиты играют в покер на боксерском ринге.

Спустя почти 20 лет Ричи вернулся в зал и снял там культовых «Джентльменов». По сюжету Колин Фаррелл сыграл тренера по ММА, защищающего учеников в криминальной авантюре. Один и тот же зал спустя 20 лет – история Лондона нитью соединяет фильмы Ричи.

В «Карты, деньги, два ствола» снялся не только Винни Джонс, но и «герой» Лондона – Ленни Маклин (он сыграл Барри «Крестителя»). Кулачный боец, вышибала и бывший зэк, которого прозвали «Самым жестким человеком в Великобритании». Маклину дали большую роль, но из-за болезни он тормозил съемки (умер от рака до премьеры). Поэтому Ричи расширил реплики Винни Джонса, который до этого был эпизодическим героем.

«Предполагалось, что Винни будет сниматься всего три дня, но затем Ленни начали лечить от рака, – рассказывал Ник Моран, сыгравший Эдди. – Он замедлился, часто засыпал, начал ворчать, а это опасно. Нам пришла в голову идея дать Винни больше сцен – к счастью для него и к несчастью для Ленни. После смерти Ленни «Карты, деньги, два ствола» стали номером один в прокате. А его автобиография – главным бестселлером в книжных магазинах».

Судьба Маклина – один большой неснятый фильм Ричи. Поэтому в 2000-м, через два года после смерти Маклина, Ричи хотел снять о нем фильм – с Винни Джонсом в главной роли. Не сложилось, но в 2016-м фильм снял сын Маклина, сохранивший исходное название – «Шеф». Это прозвище Ленни, которое ошибочно переводят на русский как «Губернатор» (слово «guv’nor» редко используют за пределами Лондона – еще одна деталь местного колорита).

Винни Джонс заменил Маклина в сценарии, но тоже создавал проблемы. Однажды он приехал на съемки в тюремной робе. «Винни арестовали в середине съемок – он избил соседа, – вспоминал Ник Моран. – Нам позвонили, сказали, что его арестовали и мы должны перенести съемки. Я иду на съемочную площадку, а позже появляется Винни в робе, поскольку он пришел на съемочную площадку прямо из камеры».

В «Большом куше» Брэд Питт «вырубил» экс-претендента на пояс WBO. Для роли Питт с нуля учился боксировать и повторил нокаут из подпольных боев Маклина

В 2000-м вышел «Большой куш» – второй культовый фильм Ричи. Он посвящен подпольным кулачным боям – еще одному британскому феномену. Брэд Питт сыграл цыгана-боксера Микки О’Нила, который впутался в аферу с договорным поединком и кинул мафию.

В «Большом куше» раскрыт важный культурный пласт – обычаи народа пэйви («ирландские кочевники»). Ричи лично общался с пэйви и многое перенял. Например, никогда не хранить ценности дома: «Самое замечательное в цыганах, что они делают тебя умным. Они будут воровать, можете не сомневаться. Но они кое-что знают и преподают вам уроки. О паровых двигателях, беговых собаках, народной музыке. Они придают языку большое значение».

Питт много работал над акцентом и говорил невнятно, чтобы создать образ яркого цыгана. Он позвонил Ричи, потому что влюбился в «Карты, деньги, два ствола». Для роли Питт подкачался и прошел экспресс-курс по боксу у известного тренера из Лос-Анджелеса Джо Гуссена. Тот удивился, когда узнал, что Питт вообще не умеет боксировать – за месяц требовалось сделать из актера бойца, чтобы он убедительно выглядел в кадре.

Питт пять недель тренировался по два часа в день – за это время набрал 4,5 кг мышечной массы. «Когда вы большую часть дня бьете тяжелые предметы, то накачаетесь. Для тех сцен в фильме он хотел не просто выглядеть сильным, а быть сильным», – вспоминал Гуссен.

В «Большой куш» Ричи снова приглашал непрофессионалов – сотрудника фейсконтроля у ринга сыграл защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. А соперника О’Нила в финале – тяжеловес-нокаутер Скотт Уэлш, который дрался за титул чемпиона WBO и боксировал в андеркарде Тайсон – Холифилд.

Сцены боев выглядят отлично, хотя иногда заметно, как актеры умышленно бьют мимо. Но атмосфера все прощает: Питт создал стильного персонажа, ставшего для зрителя символом пэйви – последние годы их в боксе представляли Билли Джон Сондерс и Тайсон Фьюри.

Кстати, сцена, где Питта бьют головой перед началом боя, а затем он вырубает одним ударом, основана на реальной схватке Ленни Маклина и «Безумного цыгана» Брэдшоу. Не забываем: в фильмах Ричи все переплетено.

Ричи сделал Шерлока Холмса кулачным бойцом – в советской экранизации не так. Драки в фильме подчеркнули его интеллект и связь с улицей

В 2009-м Ричи неожиданно для всех снял «Шерлока Холмса» – не все поняли, почему он взялся за экранизацию классики. Легендарный частный детектив, его дедуктивный метод и Бейкер-стрит – такое же достояние Великобритании, как королевская семья. Поэтому выбор Ричи вызывал вопросы. Esquire так писал про него – уже после успеха «Карты, деньги, два ствола» и «Большого куша»:

«Он драчливый, пьющий, эгоцентричный 41-летний тестостероновый фанатик, бывший знаменитый супруг Мадонны. Автор раздутых и не очень успешных авторских фильмов, в которых знакомые Ричи играют британских подонков, совершая ограбления.

Сейчас он заканчивает работу над первой частью потенциальной франшизы о Шерлоке Холмсе – с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях. Возникает вопрос: зачем брать такого человека и вручать ему ключи к истории 122-летней давности, исполнение которой зависит от тонкого сопоставления деталей? Вы точно спросите: почему Ричи?»

Многих возмутило, что Ричи превратил аристократичного сыщика в уличного драчуна. Прошлые экранизации почти игнорировали бойцовские таланты Шерлока – хотя у Артура Конан Дойля он часто дерется. Шерлок был искусным боксером и фехтовальщиком, который использовал в драках трость, а знания «баритсу» спасли ему жизнь в драке с профессором Мориарти у водопада:

«Он не вынул никакого оружия, но бросился ко мне и обхватил меня длинными руками... Не отпуская друг друга, мы стояли, шатаясь, на краю обрыва. Не знаю, известно ли это вам, но я немного знаком с приемами японской борьбы «баритсу», которые не раз сослужили мне хорошую службу. Я сумел от него увернуться».

Бартитсу (а не «баритсу», как у Дойля) – реальное боевое искусство, созданное в Англии в конце XIX века. В 1899 году в английских журналах появилась статья железнодорожного инженера Эдварда Уильяма Бартона Райта. Он рассказал, что много путешествовал по миру, изучая единоборства, и создал школу, где собрал лучшие техники. Она включала элементы джиу-джитсу, дзюдо, французского и британского бокса, фехтования и швейцарской народной борьбы.

После успеха статьи Райт издал книгу «Как сделать себя сильным человеком». В ней он подробно изложил плюсы школы: «За время моего долгого пребывания в Португалии на меня неоднократно нападали люди, вооруженные ножом. Но всякий раз я успешно обезвреживал противника, оставаясь невредимым, хотя у меня в руках не было даже трости».

Райт придумал название, соединив первый слог имени (Барт) и последнюю часть модного тогда джиу-джитсу. Новая школа сочетала техники, которые позволяли победить как в стойке, так и в партере – своеобразный прообраз ММА. В советской экранизации Шерлок дрался стандартно (для фильмов той поры): по-борцовски расставлял пальцы в схватке с Мориарти и делал захваты.

Фильм Ричи стал первой экранизацией, в которой подробно воссоздали бойцовский стиль Шерлока. «В романе бои часто проходят за кадром. Мы перенесли их на сцену», – объяснял соавтор сценария Лайонел Вигрэм. Шерлок использовал интеллект в бою: сканировал врага, продумывал комбинации и урон, которые они нанесут.

В фильме модернизировали стиль бартитсу, чтобы он выглядел современнее. Сохранили практику использования трости в бою, но добавили элементы вин-чун (стиль кунг-фу). Им увлекался Роберт Дауни-младший – практиковался между съемками. «Это моя религия с 2003 года – с того момента, когда я завязал с наркотиками», – говорил Дауни-младший.

«Шерлок Холмс» отлично заработал в прокате и полюбился зрителю. Но обилие драк с участием Шерлока возмутило журналистов. «С каких это пор Холмс стал ломать ребра, затевать уличные драки?» – спросили Ричи. Он ответил:

«Холмс был не только джентльменом, но и уличным парнем, который умел решать вопросы. Думаю, мы потеряли эту часть в истории. Мне нравится уличная жизнь, но я люблю и грандиозные вещи. Возможность перемещаться в рамках этих двух миров меня привлекала. А еще Шерлок был первым мастером боевых искусств на Западе».

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Фото: instagram.com/guyritchie