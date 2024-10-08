Даниил Дубов: «Если кто-то из наших гроссмейстеров, включая Непомнящего, выйдет в турнир претендентов, это будет чудо»

Дубов считает, что российским гроссмейстерам будет трудно отобраться на турнир претендентов.

– Отобраться на турнир претендентов-2026 – ваша главная цель на следующий год?

– Российским болельщикам я могу сказать, что при текущей политической ситуации ждать какого-то мощного взлета от кого-то из наших гроссмейстеров – очень трудно. Если кто-то выйдет в турнир претендентов, то это будет чудо. Включая Яна (Непомнящего).

В условиях некоторых видимых и невидимых ограничений мы меньше играем сильных турниров, тяжелее поддерживать форму, которая позволяет бороться с самыми лучшими в мире. Будем стараться. Лично я обещаю, что сделаю все возможное для этого, но будет крайне непросто, – сказал Даниил Дубов.