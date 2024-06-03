Непомнящий о системе отбора на турнир претендентов: «ФИДЕ прекрасно сэкономила, но не потрудилась сделать систему мало-мальски адекватной»

Ян Непомнящий раскритиковал ФИДЕ за систему отбора на турнир претендентов.

Российский гроссмейстер ранее отметил разницу в статусе соревнований, за которые начисляют необходимые для отбора очки.

«Об этом говорил не только я, но и Фабиано Каруана, Левон Аронян, Аниш Гири, но ФИДЕ (Международная шахматная федерация) особо не прислушивается. Я к ним обращался, говорят: «Давай проведем какую-нибудь зум-конференцию с ведущими игроками». Но делать это предлагается почему-то в середине года, когда уже кто-то набрал 60 очков по этой системе, кто-то играет весь год.

В целом эта система стимулирует играть весь год, и это подходит больше молодым шахматистам. Но вот, например, турнир Norway Chess не попадает в подсчет, потому что там играет шесть шахматистов, а должно быть минимум восемь. И большое количество подобных нестыковок.

Понятно, что сама идея гениальна в своей простоте: вместо того чтобы организовывать серию турниров Гран-при, как раньше, и искать на это какие-то деньги, все затраты ФИДЕ – на вычисление среднего рейтинга первых восьми участников. Это более простая в финансовом плане задача, для одного калькулятора.

Понятно, что ФИДЕ прекрасно сэкономила, но не потрудилась сделать систему мало-мальски адекватной. Что поделать», – сказал участник двух матчей за звание чемпиона мира Непомнящий.

«Нынешняя система абсурдна». Ян Непомнящий об отборе на турнир претендентов