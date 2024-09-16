ФИДЕ об обращении Федерации шахмат Украины: «Любая федерация может вынести вопрос на обсуждение генеральной ассамблеи»

ФИДЕ отреагировала на просьбу Украины исключить вопрос о полном допуске россиян.

Ранее президент Федерации шахмат Кыргызстана Бабур Тольбаев предложил полноценно вернуть россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Этот вопрос рассмотрят на генассамблее организации, которая пройдет в Будапеште 21-22 сентября.

Украинская федерация выразила несогласие с данной позицией и хочет исключить вопрос с повестки.

«Согласно уставу ФИДЕ, любая федерация может вынести вопрос на обсуждение генеральной ассамблеи.

Согласно этому же документу, любая федерация может высказать свою позицию по обсуждаемому вопросу.

В данном случае, обращение Федерации шахмат Украины будет приложено к остальным документам, которые будут представлены делегатам при обсуждении вопроса допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, проводимым под эгидой ФИДЕ», — заявили в пресс‑службе организации.

Федерация шахмат Украины просит ФИДЕ исключить вопрос о полноценном допуске россиян с повестки генассамблеи