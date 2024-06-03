Дин Лижэнь о проблемах со здоровьем: «Я был измотан, но все равно не мог нормально спать. Это привело к депрессии. Дважды лечился в клинике»
Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь рассказал о проблемах с ментальным здоровьем.
После победы над Яном Непомнящим в матче за звание чемпиона мира Дин Лижэнь принял участие только в одном турнире, а потом не выступал на протяжении семи месяцев.
«У меня были некоторые проблемы, это правда. Я был измотан, но все равно не мог нормально спать. Это привело к депрессии. Дважды лечился в клинике.
К счастью, ситуация постепенно налаживается. Шахматы требуют умственных усилий, и если ты не можешь спать спокойно, это фатально.
По крайней мере, мне удалось сократить прием таблеток с четырех в день до одной.
Матч за звание чемпиона мира длился очень долго и был крайне изнурительным. Сейчас я пытаюсь снова стать более уравновешенным.
Теперь у меня есть врач, который помогает мне морально», – рассказал 17-й чемпион мира по шахматам.
«Корона слишком тяжелая». Чемпион мира по шахматам пропал – ни одной партии за полгода