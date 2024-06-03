Ян Непомнящий: «Не могу сказать, что Дин Лижэнь изменил игру в лучшую сторону. Думаю, если тенденция сохранится, он не захочет играть матч с Гукешем»

Теги матч на первенство мира Дин Лижэнь Norway Chess Гукеш Доммараджу Шахматы

Ян Непомнящий не уверен, что Дин Лижэнь выйдет на защиту титула чемпиона мира.

Действующий чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь сейчас идет на последнем месте на турнире Norway Chess в Ставангере по итогам шести туров.

– Каковы его шансы в чемпионском матче против юного Гукеша Доммараджу?

– Для меня по-прежнему стоит вопрос: а будет ли Дин Лижэнь играть?! Потому, что вот сейчас смотрю его выступление в Ставангере и не могу сказать, что он изменил игру в лучшую сторону.

Думаю, если такая же тенденция сохранится, для меня очевидно, что он не захочет играть этот матч. Но если захочет, то при нынешней форме я не думаю, что у него много шансов, – сказал участник двух матчей за звание чемпиона мира Непомнящий.

Дин Лижэнь зевнул мат в два хода в партии с Карлсеном на турнире Norway Chess

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2 комментария
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Лижэнь: "Я отказываюсь от короны, мне не интересны соперники кроме Карлсена")
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