Ян Непомнящий: «Не могу сказать, что Дин Лижэнь изменил игру в лучшую сторону. Думаю, если тенденция сохранится, он не захочет играть матч с Гукешем»
Ян Непомнящий не уверен, что Дин Лижэнь выйдет на защиту титула чемпиона мира.
Действующий чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь сейчас идет на последнем месте на турнире Norway Chess в Ставангере по итогам шести туров.
– Каковы его шансы в чемпионском матче против юного Гукеша Доммараджу?
– Для меня по-прежнему стоит вопрос: а будет ли Дин Лижэнь играть?! Потому, что вот сейчас смотрю его выступление в Ставангере и не могу сказать, что он изменил игру в лучшую сторону.
Думаю, если такая же тенденция сохранится, для меня очевидно, что он не захочет играть этот матч. Но если захочет, то при нынешней форме я не думаю, что у него много шансов, – сказал участник двух матчей за звание чемпиона мира Непомнящий.
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