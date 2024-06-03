Ян Непомнящий: «Не могу сказать, что Дин Лижэнь изменил игру в лучшую сторону. Думаю, если тенденция сохранится, он не захочет играть матч с Гукешем»

Ян Непомнящий не уверен, что Дин Лижэнь выйдет на защиту титула чемпиона мира.

Действующий чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь сейчас идет на последнем месте на турнире Norway Chess в Ставангере по итогам шести туров.

– Каковы его шансы в чемпионском матче против юного Гукеша Доммараджу?

– Для меня по-прежнему стоит вопрос: а будет ли Дин Лижэнь играть?! Потому, что вот сейчас смотрю его выступление в Ставангере и не могу сказать, что он изменил игру в лучшую сторону.

Думаю, если такая же тенденция сохранится, для меня очевидно, что он не захочет играть этот матч. Но если захочет, то при нынешней форме я не думаю, что у него много шансов, – сказал участник двух матчей за звание чемпиона мира Непомнящий.

Дин Лижэнь зевнул мат в два хода в партии с Карлсеном на турнире Norway Chess