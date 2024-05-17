Ян Непомнящий: «Сейчас Дин не очень хочет играть. Если ничего не изменится, борьбы в матче за корону не будет»

Ян Непомнящий поделился ожиданиями от матча за шахматную корону.

В матче, который пройдет с 20 ноября по 15 декабря 2024 года, встретятся 17-й чемпион и .

– Некоторые считают Гукеша фаворитом в матче с Лижэнем. Вы что думаете?

– В январе с одним сотрудником я обсуждал предстоящий турнир в Торонто. Сказал: «Выиграет Гукеш». Были у меня на этот счет соображения. Пальцем в небо – но угадал!

– Так предскажите сейчас.

– Все зависит от состояния Дина. Это будет ставка не столько на Гукеша, сколько против Лижэня. Если сыграет так, как в начале года, юному индийскому дарованию даже не придется демонстрировать тот уровень, который показал в Торонто. Хватит чего-то попроще.

– А если китаец будет в порядке?

– Тогда Дин - фаворит. Это шахматист огромной тактической силы. Что было очевидно еще несколько лет назад.

Но сейчас, как мне кажется, он не очень хочет играть. С большим трудом держит напряжение. Дину не нравится! Не то что не может - но все это удовольствия ему не доставляет. Не цепляется за шансы, особо не борется. Складывается партия нормально - играет. Не идет - ну и ладно, не пытается переломить.

По последним турнирам мало напоминает даже того Дина, который играл со мной. Так что, если ничего не изменится, все останутся при своих, борьбы в матче за корону не будет, – сказал .