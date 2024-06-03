Дин Лижэнь зевнул мат в два хода в партии с Карлсеном на турнире Norway Chess

Действующий чемпион мира по шахматам китаец Дин Лижэнь проиграл норвежцу Магнусу Карлсену на турнире Norway Chess в Ставангере.

2 июня проходили матчи шестого тура. Дин играл черными фигурами и на 29-м ходу в примерно равной (по оценке компьютерного движка) позиции зевнул мат в два хода. В этот момент у него оставалось 34 минуты на часах.

После следующего хода Карлсена китайский гроссмейстер признал свое поражение. Подобные случаи редко происходят в партиях топ-уровня с классическим контролем времени.

По итогам шести туров Карлсен лидирует с 12 очками, Дин идет на последнем месте с результатом 2,5.