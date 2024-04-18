Турнир претенденток. 11-й тур. Лагно уступила Тань Чжунъи, Вайшали обыграла Горячкину, другие результаты

На шахматном турнире претенденток завершились партии 11-го тура.

Турнир претенденток

Торонто, Канада

11-й тур

Лэй Тинцзе (Китай) – Анна Музычук (Украина) – 0,5:0,5

Тань Чжунъи (Китай) – Екатерина Лагно (Россия) – 1:0

Хампи Конеру (Индия) – Нургюл Салимова (Болгария) – 1:0

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Александра Горячкина (Россия) – 1:0

Турнирное положение: Тань Чжунъи – 7,5, Лэй Тинцзе – 7, Горячкина, Лагно, Конеру– по 5,5, Музычук, Вайшали – по 4,5, Салимова – 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого хода.