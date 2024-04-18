Турнир претенденток. 11-й тур. Лагно уступила Тань Чжунъи, Вайшали обыграла Горячкину, другие результаты
На шахматном турнире претенденток завершились партии 11-го тура.
Торонто, Канада
11-й тур
Лэй Тинцзе (Китай) – Анна Музычук (Украина) – 0,5:0,5
Тань Чжунъи (Китай) – Екатерина Лагно (Россия) – 1:0
Хампи Конеру (Индия) – Нургюл Салимова (Болгария) – 1:0
Рамешбабу Вайшали (Индия) – Александра Горячкина (Россия) – 1:0
Турнирное положение: Тань Чжунъи – 7,5, Лэй Тинцзе – 7, Горячкина, Лагно, Конеру– по 5,5, Музычук, Вайшали – по 4,5, Салимова – 4.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого хода.
А Таня просто Катю перекатала. Вот уж кто достоин победы. Но Лее везет как первому призеру. Уже третья вдрызг проигранная партия заканчивается ничьей.