Турнир претенденток. 11-й тур. Лагно уступила Тань Чжунъи, Вайшали обыграла Горячкину, другие результаты

Теги результаты турнир претендентов Екатерина Лагно Хампи Конеру Анна Музычук Тань Чжунъи Александра Горячкина Лэй Тинцзе Нургюл Салимова Рамешбабу Вайшали Шахматы

На шахматном турнире претенденток завершились партии 11-го тура.

Турнир претенденток

Торонто, Канада

11-й тур

Лэй Тинцзе (Китай) – Анна Музычук (Украина) – 0,5:0,5

Тань Чжунъи (Китай) – Екатерина Лагно (Россия) – 1:0

Хампи Конеру (Индия) – Нургюл Салимова (Болгария) – 1:0

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Александра Горячкина (Россия) – 1:0

Турнирное положение: Тань Чжунъи – 7,5, Лэй Тинцзе – 7, Горячкина, Лагно, Конеру– по 5,5, Музычук, Вайшали – по 4,5, Салимова – 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого хода.

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6 комментариев
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Китай, Индия, Россия - братья заувек
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Тяжело будет китаянок уже догнать скорее всего…
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Посыпались наши дамы. Жаль...
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нескоро титул женский из Китая уедет. Жаль, наши девушки не выдерживают пока мощной конкуренции
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Ответ Вячеслав Клименко
Посыпались наши дамы. Жаль...
Горячкина играла строго на выигрыш, отказалась от повторения и получила безнадежно.
А Таня просто Катю перекатала. Вот уж кто достоин победы. Но Лее везет как первому призеру. Уже третья вдрызг проигранная партия заканчивается ничьей.
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