Отца Фируджи вывели из зала во время турнира претендентов. Он пригрозил вызвать полицию, если ему не разрешат наблюдать за игрой сына

Отца Алирезы Фируджи вывели из зала во время турнира претендентов в Торонто.

Об этом сообщает портал Chess24.

15 апреля шахматист Фируджа, представляющий Францию, проиграл американцу Фабиано Каруане в десятом туре. Отмечается, что во время встречи Хамидреза Фируджа, отец гроссмейстера, просил разрешить ему в любое время наблюдать за игрой сына с балкона.

Согласно правилам, родственники и члены команд могут находиться в помещении только в первые 15 минут матча.

Хамидреза пригрозил обратиться в полицию, если его просьбу не одобрят. Несмотря на это, его вывели из зала.

Ранее, в девятом туре, арбитр сделал замечание Алирезе из-за шумной обуви во время матча с россиянином Яном Непомнящем.