Отца Фируджи вывели из зала во время турнира претендентов. Он пригрозил вызвать полицию, если ему не разрешат наблюдать за игрой сына

Теги турнир претендентов Алиреза Фируджа Шахматы

Отца Алирезы Фируджи вывели из зала во время турнира претендентов в Торонто.

Об этом сообщает портал Chess24.

15 апреля шахматист Фируджа, представляющий Францию, проиграл американцу Фабиано Каруане в десятом туре. Отмечается, что во время встречи Хамидреза Фируджа, отец гроссмейстера, просил разрешить ему в любое время наблюдать за игрой сына с балкона.

Согласно правилам, родственники и члены команд могут находиться в помещении только в первые 15 минут матча.

Хамидреза пригрозил обратиться в полицию, если его просьбу не одобрят. Несмотря на это, его вывели из зала.

Ранее, в девятом туре, арбитр сделал замечание Алирезе из-за шумной обуви во время матча с россиянином Яном Непомнящем.

12 комментариев
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Батя скрипел похлеще ботинок
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Открыт новый персонаж...
А, не та ветка
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Когда ТП закончится, будут этим оправдывать провальное выступление Фируджи
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Ничего персонального против шахматиста Фируджи(или его обуви),но Алирезе следовало бы объяснить папе ситуацию и правила турнира.
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Цирк от семейства Фируджи😳
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Камские отдыхают
+2
0
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А говорили, он бросит вызов Карлсену
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Ответ lightrip
Батя скрипел похлеще ботинок
На матч Фируджи надели
Со страшным скрипом башмаки
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Ох , если отец выглядит как обычный иранский мужик , яб на его месте в Канадскую полицию не ходи скандалить)
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Скрипучие шузы и выживший из ума папашка - вот они домашние заготовки вместо дебютных новелл
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Что-то нервоз поселился у Фируджей...Следующий скандал будет спровоцирован канадской мухой, имевшей наглость пролететь мимо считающего ходы молодого человека...Уж на что наш Грищук нервный, но всегда ведет себя достойно...
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Ответ Bayern2004
Ничего персонального против шахматиста Фируджи(или его обуви),но Алирезе следовало бы объяснить папе ситуацию и правила турнира.
Шахматист Фируджа попал на этот турнир через читерский ход, обыграв в подставном турнире каких-то французских дедушек, чтобы подкрутить рейтинг. В результате Уэсли Со не попал на турнир претендентов. Так что пусть теперь Алиреза страдает.
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