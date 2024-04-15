Арбитр сделал замечание Фирудже из-за шумной обуви во время матча с Непомнящим

Арбитр сделал замечание французскому гроссмейстеру Алирезе Фирудже из-за шумной обуви на турнире претендентов в Торонто.

Об этом Фируджа рассказал в соцсетях. Ранее он сыграл вничью с россиянином Яном Непомнящим.

«Позорный поступок главного арбитра Маргетиса по отношению ко мне во время игры. В середине матча, в самый напряженный момент, когда я шел [по залу] во время хода Яна, судья направился ко мне и сказал, чтобы я больше не ходил, так как моя обувь слишком шумит на деревянном полу.

Он сказал мне принести новую обувь на следующий день, но у меня и так есть официальная обувь, которая разрешена и которую я ношу уже больше года.

Это сильно отвлекло меня во время игры, и я полностью потерял концентрацию. Я сказал одному из организаторов, что этого арбитра нужно наказать.

Честно говоря, все эти непрофессиональные ситуации происходят со мной почти на каждом турнире и они реально меня выматывают», – написал Фируджа в соцсетях.