Арбитр сделал замечание Фирудже из-за шумной обуви во время матча с Непомнящим

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Алиреза Фируджа Шахматы

Арбитр сделал замечание французскому гроссмейстеру Алирезе Фирудже из-за шумной обуви на турнире претендентов в Торонто.

Об этом Фируджа рассказал в соцсетях. Ранее он сыграл вничью с россиянином Яном Непомнящим.

«Позорный поступок главного арбитра Маргетиса по отношению ко мне во время игры. В середине матча, в самый напряженный момент, когда я шел [по залу] во время хода Яна, судья направился ко мне и сказал, чтобы я больше не ходил, так как моя обувь слишком шумит на деревянном полу.

Он сказал мне принести новую обувь на следующий день, но у меня и так есть официальная обувь, которая разрешена и которую я ношу уже больше года.

Это сильно отвлекло меня во время игры, и я полностью потерял концентрацию. Я сказал одному из организаторов, что этого арбитра нужно наказать.

Честно говоря, все эти непрофессиональные ситуации происходят со мной почти на каждом турнире и они реально меня выматывают», – написал Фируджа в соцсетях.

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10 комментариев
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Говоря по-футбольному, судья сломал игру жёлтой карточкой на 10й минуте...
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Вы знаете, Фируджа дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он отвлекает своих противников ботинками. И нарочно носит дешевые, чтобы скрип противней был. Шахматный мир в беспокойстве.
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Плохому танцору всегда что то мешает
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Если у него все время что-то такое происходит, он как шахматист мог бы и задуматься. Ладья сама жужжать не может!
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Ответ Вечно в бане
Вы знаете, Фируджа дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он отвлекает своих противников ботинками. И нарочно носит дешевые, чтобы скрип противней был. Шахматный мир в беспокойстве.
На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки.
+4
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"Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. -- Вы не поверите,-- говорил он,-- как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве"
(с) Ильф и Петров, 12 стульев.
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Где взглянуть на шузы?
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В штиблетах для чечётки играет.
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