Турнир претенденток. 4-й тур. Горячкина сыграет с Вайшали, Лагно встретится с Тань Чжунъи и другие партии
7 апреля в Торонто пройдут партии 4-го тура шахматного турнира претенденток.
Турнир претенденток
Торонто, Канада
4-й тур
Начало партий – 21.30 по московскому времени.
Екатерина Лагно (Россия) – Тань Чжунъи (Китай)
Нургюл Салимова (Болгария) – Хампи Конеру (Индия)
Александра Горячкина (Россия) – Рамешбабу Вайшали (Индия)
Анна Музычук (Украина) – Лэй Тинцзе (Китай)
Турнирное положение: Тань Чжунъи – 2,5, Горячкина – 2, Лагно, Конеру, Вайшали – по 1,5, Салимова, Музычук, Лэй Тинцзе – по 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого хода.