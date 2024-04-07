Турнир претенденток. 4-й тур. Горячкина сыграет с Вайшали, Лагно встретится с Тань Чжунъи и другие партии

7 апреля в Торонто пройдут партии 4-го тура шахматного турнира претенденток.

Турнир претенденток

Торонто, Канада

4-й тур

Начало партий – 21.30 по московскому времени.

Екатерина Лагно (Россия) – Тань Чжунъи (Китай)

Нургюл Салимова (Болгария) – Хампи Конеру (Индия)

Александра Горячкина (Россия) – Рамешбабу Вайшали (Индия)

Анна Музычук (Украина) – Лэй Тинцзе (Китай)

Турнирное положение: Тань Чжунъи – 2,5, Горячкина – 2, Лагно, Конеру, Вайшали – по 1,5, Салимова, Музычук, Лэй Тинцзе – по 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого хода.

Расписание турнира претендентов по шахматам в Торонто