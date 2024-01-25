«Победы над Дин Лижэнем важны с точки зрения психологии, и Непомнящий молодец, что смог его обыграть». Смагин о турнире в Вейк-ан-Зее

В ФШР похвалили Яна Непомнящего за победу над Дин Лижэнем на Tata Steel Chess.

Накануне на турнире в Вейк-ан-Зее завершился десятый тур. Российский гроссмейстер обыграл действующего чемпиона мира из Китая.

«Конечно, у Яна остался груз недосказанности после поражения в матче за мировую шахматную корону, поэтому любой матч против Дин Лижэня является принципиальным.

Несмотря на то что Дин Лижэнь находится не в лучшей форме, победы над ним всегда важны с точки зрения психологии, и Ян молодец, что смог его обыграть.

Что касается самой игры, она была невысокого качества, но спортивный результат здесь намного важнее», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.