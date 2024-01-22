«Настораживает, что Непомнящий пропускает тактические удары. Иногда он относится к позициям слишком легковесно». Вице-президент ФШР о турнире в Вейк-ан-Зее

В Федерации шахмат России оценили игру Яна Непомнящего на Tata Steel Chess.

Турнир проходит в нидерландском Вейк-ан-Зее. Российский гроссмейстер Непомнящий набрал 4,5 очка и сейчас идет на четвертом месте (после 8 туров из 13).

«Ян не ставит перед собой каких-то задач, не играет дебюты, которые очень хорошо знает, отсюда такой средний результат.

Несколько настораживает, что он пропускает тактические удары. Иногда он относится к некоторым позициям, где ему кажется, что у него все хорошо, слишком легковесно.

Для него этот турнир – это попытка почувствовать классический контроль перед турниром претендентов», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

Турнир претендентов пройдет с 2 по 25 апреля в канадском Торонто.