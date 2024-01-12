Дин Лижэнь: «Титул есть титул, но хочется, чтобы Карлсен играл. Я надеюсь на его возвращение в борьбе за чемпионство»

Дин Лижэнь подтвердил, что намерен защитить титул чемпиона мира по шахматам.

В прошлом году китайский гроссмейстер обыграл россиянина Яна Непомнящего в матче за шахматную корону. После этого Дин почти не соревновался, но с 13 по 29 января он выступит на турнире Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее.

«Психологически я готов, но не уверен, покажу ли свою лучшую игру. В физическом плане я тоже в порядке и, думаю, смогу участвовать в длительных турнирах.

Я в предвкушении, так как это возможность прямо сейчас проверить свои силы. Не настолько уверен в них, поэтому фаворитом себя не считаю. К тому же из-за [шахматной] короны акцент камер будет на мне, и это создаст дополнительное давление.

Турнир претендентов? Фабиано Каруана – фаворит, он играет здорово. Но если спросить о моем любимом сопернике, то я бы назвал Фируджу из-за его динамичного стиля. Он опасный противник, но против него довольно интересно играть.

Первенство мира без участия Магнуса Карлсена? Титул есть титул. Но мне хочется, чтобы он играл, и я надеюсь на его возвращение в борьбе за чемпионство. Возможно, он когда-нибудь вернется в случае изменения формата матча, но я считаю, что классика вполне подходит для определения чемпиона именно в классических шахматах.

Я подумывал завершить карьеру после Азиатских игр (в октябре – Sports.ru). Я прошел квалификацию на них, но в итоге не выступал. Но в будущем мне бы хотелось выиграть больше титулов и турниров. И я буду защищать свой титул в матче за звание чемпиона мира, так что болельщикам не стоит беспокоиться», – сказал Дин Лижэнь.

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