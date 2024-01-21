Карякин о состоянии здоровья после ДТП: «Все нормально, ребра болеть перестали. Планирую в будущем еще приезжать в зону СВО»

Теги Сергей Карякин Шахматы

Сергей Карякин рассказал, что сейчас чувствует себя нормально.

В ноябре прошлого года шахматист попал в ДТП в Херсонской области. 

Все нормально, ребра болеть перестали. Снимок еще не делал, но думаю, что ребра естественным образом должны зажить», – сказал Карякин. 

«В будущем планирую еще приезжать в зону СВО. Я считаю, что очень важно помогать бойцам, а также развивать шахматы в новых регионах.

Не могу сказать дату, потому что сам пока ее не знаю», – цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

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