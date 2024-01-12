Шахматистка Гунина: «Не верила, что Костомаров сможет восстановиться. А когда он вышел на лед в протезах... Это реально круто и мотивирует»

Шахматистка Валентина Гунина рассказала, что ее мотивирует история Романа Костомарова.

Ранее двукратная чемпионка мира по блицу рассказала, что болеет системной красной волчанкой.

– Что вас мотивирует, кроме поддержки семьи и шахмат?

– Истории других людей. Джеки Чан рассказывал, что из-за многочисленных травм ему надо несколько часов делать зарядку после пробуждения, чтобы иметь возможность хотя бы минимально двигаться.

Или была ошарашена, когда прочитала, что у Брюса Уиллиса нашли деменцию. Ему осталась пара лет жизни, не узнает родных... Вот это человеку не повезло. Мои проблемы по сравнению с его – это фигня.

Еще мама внимательно следит за Романом Костомаровым. Она фанат фигурного катания, не пропускает ни одного крупного старта. Помню, мы вместе смотрели Олимпиаду в Турине-2006, где они с Татьяной Навкой выиграли золото.

Когда с ним случилась вся эта история, то у нас начался спор. Я говорила, что надо дать ему спокойно «улететь» в другой мир. Мама настаивала, что, несмотря ни на что, надо продолжать бороться.

Честно, я не верила, что он сможет восстановиться, но сейчас, когда человек делает такие тренировки, которые мне были не под силу даже тогда, когда я была полностью здорова... А когда он вышел на лед в протезах... Я поняла, что мама была права. Это реально круто и мотивирует.

Поэтому и я подробно рассказываю про болезнь. Про ее проявления, осложнения, сложности... Не просто потому, что хочется пожаловаться.

Вдруг это кого-то мотивирует пойти и сделать проверку организма? Задуматься о смысле жизни. Заняться лечением, которое долго откладывал... Вот вы спрашивали про планы.

Психолог недавно спросила меня, чем бы я занялась, если не смогла бы больше играть в шахматы. Вопрос поставил меня в ступор. Как это, не играть в шахматы? Думаю, они всегда будут в моей жизни.

Но я не исключаю, что пойду получать второе высшее образование. Например, мне нравится археология. Понимаю, что сложно представить меня на раскопках со своей болезнью, но тот же Роман Костомаров показывает, что нет ничего невозможного, – сказала Гунина.