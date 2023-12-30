Карлсен о договорной партии Дубова и Непомнящего: «Это правильно, что их наказали. Теперь люди будут думать дважды, прежде чем устраивать такое»

Магнус Карлсен высказался о договорной партии российских шахматистов.

и сыграли вничью после 12 хода на чемпионате мира по блицу, но главный арбитр посчитал эту партию договорной и присудил шахматистам 0 очков.

«Думаю, это правильно, что их наказали, комитет вынес правильное решение. Очевидно, то, как они решили разыграть ничью, выглядело странно для профессиональных шахматистов.

Важно, что теперь люди будут думать дважды, прежде чем устраивать такое. При этом Даниил в целом хорошо выступил на турнире», – рассказал победитель турнира.

Демарш наших топ-шахматистов – договорняк конями на чемпионате мира. Что они устроили?!