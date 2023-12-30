Карлсен о договорной партии Дубова и Непомнящего: «Это правильно, что их наказали. Теперь люди будут думать дважды, прежде чем устраивать такое»

Теги Магнус Карлсен чемпионат мира по блицу Ян Непомнящий Даниил Дубов Шахматы

Магнус Карлсен высказался о договорной партии российских шахматистов.

Даниил Дубов и Ян Непомнящий сыграли вничью после 12 хода на чемпионате мира по блицу, но главный арбитр посчитал эту партию договорной и присудил шахматистам 0 очков.

«Думаю, это правильно, что их наказали, комитет вынес правильное решение. Очевидно, то, как они решили разыграть ничью, выглядело странно для профессиональных шахматистов.

Важно, что теперь люди будут думать дважды, прежде чем устраивать такое. При этом Даниил в целом хорошо выступил на турнире», – рассказал победитель турнира.

Демарш наших топ-шахматистов – договорняк конями на чемпионате мира. Что они устроили?!

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10 комментариев
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Мог бы и с Ниманом тогда в свое время сыграть, а не сниматься) раз уж такой принципиальный)
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Нормально так, устранили прямого конкурента Дубова, которому и не хватила 0,5 очка до Карлсенна. Лицемер!
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Такой лицемер, а с Накамурой что это было?
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После этого случая люди наконец-то убедилесь что Магнус шестёрка ФИДЕ
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Тайбрейк Дубов- Магнус в любом случае был бы интересным
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Ответ Tolut
Мог бы и с Ниманом тогда в свое время сыграть, а не сниматься) раз уж такой принципиальный)
Зачем? Не захотел, получил штраф, претензий не имеет.
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Ответ dvvial11
Нормально так, устранили прямого конкурента Дубова, которому и не хватила 0,5 очка до Карлсенна. Лицемер!
Положим, что Даня сам устранился, когда в конце турнира расписывал ничьи одну за одной.
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