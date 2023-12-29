Путин поздравил Боднарук с победой на ЧМ по рапиду: «Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат»

Теги Владимир Путин Анастасия Боднарук чемпионат мира по быстрым шахматам Шахматы

Владимир Путин поздравил Анастасию Боднарук с победой на ЧМ по рапиду.

Российская шахматистка Анастасия Боднарук победила на чемпионате мира по рапиду в Самарканде.

«Уважаемая Анастасия Михайловна! Поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду).

Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными, именитыми соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно стали победительницей престижнейших международных соревнований.

И конечно, особые слова признательности Вашим наставникам, всем, кто поддерживает Вас на пути к успеху.

Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего. Пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Новым годом», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

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1 комментарий
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О, и этот себе победу приписать хочет. Не зря Непомнящий в интервью об этом рассказывал, хотя и так понятно все было. Подтверждение его слов
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