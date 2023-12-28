Вице-президент ФШР: «Для нас Шогджиев не является открытием, мы давно следим за ним. Роман – это будущее российских шахмат»

Теги Сергей Смагин чемпионат мира по быстрым шахматам ТАСС Роман Шогджиев Шахматы

Сергей Смагин назвал 8-летнего Романа Шогджиева будущим российских шахмат.

На чемпионате мира по рапиду в Самарканде Шогджиев набрал три очка в девяти партиях. Он обыграл победителя Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана и шахматиста сборной Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена.

«Для нас Роман не является открытием, мы уже очень давно следим за ним. Он очень талантливый игрок, уже много выиграл по своему возрасту.

Я считаю, что Роман – это будущее российских шахмат. Не знаю, какое место он в итоге займет, просто порадуемся за него», – сказал вице-президент Федерации шахмат России. 

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