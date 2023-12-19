«Оправдываться не буду – выступление мое не супер». Карякин о 7-м месте на турнире «Шахматные звезды»
Сергей Карякин заявил, что недоволен своей игрой на турнире «Шахматные звезды».
Соревнования проходили в Москве. Карякин занял седьмое место по итогам рапида и блица, победил Владислав Артемьев.
«Оправдываться я не буду – выступление мое на турнире не супер. Обидно, конечно, потому что в прошлом турнире я сумел победить, а тут сыграл намного хуже – этим я могу быть недоволен.
Но в целом спасибо большое организаторам – турнир прошел на высоком уровне, в хорошей борьбе», – сказал Карякин.